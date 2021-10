Locales 2022: Amadou Bâ paie de sa poche la caution de BBY et, est nommé Coordonnateur national par Macky Sall

L'ex-argentier de l'Etat du Sénégal Amadou Bâ, par ailleurs responsable de l'Alliance pour la République (APR) aux Parcelles Assainies, a fait le chèque qui a servi à payer la caution de la majorité présidentielle aux prochaines élections locales, informent nos confrères du journal "Vox Populi".



Avec cette acte, Amadou Bâ prend du galon au sein de la majorité présidentielle. Coordonnateur de BBY à Dakar lors des Législatives de 2017 et de la Présidentielle 2019, Amadou Ba a été " récompensé" par le Président Macky Sall. Il a été désigné Coordonnateur national de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).











