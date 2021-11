Locales 2022/ Bargny : Mar Diouf se braque contre le maire sortant Abou Seck

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Novembre 2021 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|

Mar Diouf y va à visage découvert pour les Locales. Le socialiste en chef de la région et maire de la commune entre 1990 et 2014 ne veut pas voir son successeur rempiler pour un nouveau mandat.



Son choix pour ces joutes n’est personne d’autre que le responsable Alyoune Badara Diop qui dirige la liste de Euleuk Sénégal ; ceci malgré l’ancrage de son parti au BBY.



« Ce sont les militants qui ont réclamé ma présence pour demander la posture à adopter. Ma venue aujourd’hui c’est donc pour dire que le parti socialiste soutient Alyoune Badara Diop », a-t-il insisté lors d’une rencontre tenue samedi à Bargny.



« Il faut avoir le courage de le dire, parmi tous les prétendants, Alyoune Badara Diop a le meilleur profil. Il a été de la hiérarchie A, il a été du commandement. Il a été préfet de Dakar (…) il est secrétaire général adjoint du gouvernement. Pour booster le développement de Bargny il est le mieux indiqué », a-t-il expliqué comme motif de ce choix.



De quoi réjouir le candidat de Euleuk Sénégal, conscient du nouvel allié dont il dispose dans la course pour la mairie.



« Aujourd’hui le président Mar Diouf à nos côtés, avec son soutien, son appui, ses conseils, pour nous est un motif de satisfaction, d‘encouragement. Ça nous revigore, nous donne la volonté de continuer à mobiliser les populations de Bargny pour pouvoir aider Bargny à aller mieux parce que Bargny va très mal », a assuré Alyoune Badara Diop.



Il n’a pas manqué de décocher des flèches à l’équipe dirigée par le maire Abou Seck ayant selon lui fait peu de choses durant son magistère.



« L’intégralité des réalisations en termes de construction d’infrastructures de santé, socioéconomiques de base que Bargny a obtenues c’est sous son magistère. Depuis 2014 aucune nouvelle infrastructure n’a été réalisée à Bargny donc Bargny est à l’arrêt », a dépeint M Diop, assurant que son objectif est de faire retrouver à Bargny sa place dans la sphère des villes émergentes.

albainfos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos