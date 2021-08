Locales 2022: Bougane Gueye Dany et Cie rejoignent la grande coalition

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Août 2021 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Bougane Guèye Dany et la coalition Gueume sa Bopp ont décidé hier de rejoindre la grande coalition des 4 «Grands partis de l’opposition», à savoir le PDS, le PUR, le PASTEF et TAXAWU Sénégal,.



Cette décision a été prise au terme d’une concertation engagée au sein de la coalition Gueum Sa Bop. «La grande coalition m’a donné carte blanche pour discuter avec la grande coalition de l’opposition. Khalifa Sall m’a appelé et aujourd’hui, je suis en mesure de dire que nous allons rejoindre la grande coalition de l’opposition constituée par les quatre grands partis de l’opposition», a laissé entendre Bougane Guèye Dany lors d’une déclaration publique.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos