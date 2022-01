Locales 2022 : De passage à Saint-Louis, Serigne Cheikh Bintou Fall appelle à la non violence. Au Sénégal, alors que la violence va crescendo, au fur et à mesure que la campagne électorale avance, certaines voix s’élèvent en vue de circonscrire cette montée d’adrénaline.

En visite à Saint-Louis, notamment au quartier des pêcheurs de Guet_Ndar, Serigne Cheikh Binetou Fall, Khalif de Serigne Modou Abdoulaye Fall, Ibn Serigne Abdoulaye fall Ndar, Ibn Mame cheikh Ibrahima Fall a lancé un appel au calme.



Le guide religieux d’expliquer, face à la presse, que la violence n’a jamais permis d’atteindre les objectifs escomptés. Avant de rappeler que tous les protagonistes d’une guerre finissent par se retrouver autour d’une table de négociations. Dans ce dessein, le saint homme a demandé aux uns et aux autres de savoir raison garder.



Adama Sall (Saint-Louis)

