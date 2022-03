Locales 2022 Guédiawaye: YAW avertit l'Etat qui veut confisquer le résultat des votes au profit de BBY La coalition YEWWI ASKAN WI informe l’opinion nationale et internationale que l’Etat du Sénégal est en train de manœuvrer pour confisquer le vote des populations de Guédiawaye et la victoire de l’opposition dans ladite localité.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mars 2022 à 15:06 | | 0 commentaire(s)|

Ces manœuvres constatées depuis l’installation du nouveau Maire Ahmed AIDARA sont désormais matérialisées par un abus de pouvoir à travers les lettres n° 00000553/MCTDAT/DCT et n° 000249 RD/DGW/P, en date du 25 février 2022, respectivement du Ministre des Collectivités Territoriales et du Préfet de Guédiawaye, exigeant du Maire de la ville de procéder à la convocation du Conseil de ville à l’effet d’élire les adjoints au Maire à compter du 2e adjoint au maire.



La coalition YEWWI ASKAN WI tient à rappeler que l'élection des adjoints au maire de la ville est indissociable, elle forme un tout. Selon les principes démocratiques, on ne peut pas parler d’une élection d’un adjoint qui n’a pas eu lieu surtout lorsqu’elle n’a pas respecté toutes les étapes et opérations de vote.



La coalition YEWWI ASKAN WI tiendra pour responsable toute personne, quel que soit son

niveau de responsabilité, cherchant à porter atteinte à l’exercice des pouvoirs du Maire de la

Ville de Guédiawaye, notamment celui de procéder au bon déroulement de la réunion devant

conduire à l’élection des adjoints au Maire

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook