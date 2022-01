Locales 2022: Incertitudes sur l’heure de fermeture de certains bureaux de vote Avec e respect du timing, c’est normalement la fin des votes et l’attente des dépouillements. Mais la réalité sur le terrain est autre sur presque tout le territoire national.

A quelques exceptions près, c’est toujours l’ambiance dans les bureaux de vote. Dans des régions comme Matam, de nombreux électeurs sont toujours en position d’attente. Non seulement le vote qui est double (municipal et départemental) a tiré en longueur. Mais aussi de nombreux électeurs ont préféré attendre l’après-midi pour venir accomplir leur devoir citoyen.



Même à Dakar, à la Médina, à 18 heures, des électeurs étaient toujours en position d’attente. Certains correspondants régionaux ont aussi signalé des retards dans certaines localités et certains bureaux.



D’où l’espoir de voir les autorités prolonger, ne serait-ce que d’une heure de temps, la fermeture des bureaux.



