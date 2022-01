Locales 2022: Keur Daouda Sarr déroule le tapis rouge au ministre Oumar Gueye

Ainsi, après Keur Ndiaye Lo, c’était au tour de Fass Kounoune, Kounoune Centrale et Keur Daouda Sarr de recevoir le candidat Oumar GUEYE. Comme partout ailleurs, c’est une foule immense qui a royalement accueilli Oumar Gueye à Keur Daouda Sarr.



La tête de liste majoritaire de la coalition Benno Book Yakar a été escortée par une foule de jeunes très engagés scandant » Oumar Gueye Kessé », Oumar Gueye fi Yako môme ». Ce fut donc une véritable démonstration de force qu’ont réussi les responsables et investis de keur Daouda Sarr. Comme dans tous les villages et cités nouvellement rattachés à sa commune, le ministre Oumar GUEYE, s’est engagé le déficit d’infrastructures dont souffrent ces localités, en plus de l’accès en eau potable et à l’électricité.



Il a également profité de l’occasion pour réitérer son invite à la jeunesse de se rapprocher des structures mises en places dans la commune dans le cadre du programme « xeyu ndaw ñi » initié par le chef de l’État Macky Sall. C’est à ce dernier que le maire sortant de Sangalkam, candidat à sa propre succession, a décidé de dédier la victoire au soir du 23 janvier 2022.