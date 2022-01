Locales 2022 : La région de Saint-Louis connaît ses élus Dans la partie Nord du pays, la bataille pour la conquête des communes a été âpre. Partout, les états-majors politiques ont rivalisé d’ardeur et d’ingéniosité, durant les 14 jours de campagne, d’abord, et le jour du scrutin, ensuite, pour mériter de la confiance des populations.

Des communes de Podor où Amadou Racine Sy succède à Aissata Tall Sall et Ndioum, fief de Cheikh Oumar Anne, à la cité tricentenaire de Saint-Louis qui a réélu Amadou Mansour Faye, en passant par Ronkh où Amadou Tidiane Ndiaye a, rempilé, le calme et la sérénité ont prévalu, malgré quelques petits incidents notés, ça et là.



Dans la commune de Dagana, Oumar Sarr est, toujours, en place, après 26 ans de régne. A Richard-Toll, malgré la forte concurrence "orchestrée par la Compagnie Sucrière Sénégalaise", en face, Amadou Mame Diop garde son trône tandis qu’à Ndombo, Madické Mbodji, qui a fait de cette partie du Walo, une commune viable, est reconduit.



A Rosso-Sénegal, les populations ont, encore, porté leur choix sur leur maire Cheikh Gaye, alors qu’à Ross-Béthio, Faly Seck gagne, de justesse, face à Madiop Diop, successeur du défunt maire Amadou Bécaye Diop. Dans la commune de Gandiol, bénéficiant du vote-sanction de l’apériste Mamadou Lamine Diop et Cie, recalé par l’autorité, l’opérateur économique Ndiaga Fall, crée la surprise. Dans la commune voisine de Gandon, Alpha Mamadou Diop, qui a conduit la liste dissidente de l’Apr, est le nouveau maire.



La cité religieuse de Mpal a choisi le patron de l’Ageroute à Saint-Louis, Mor Guéye Gaye, pour remplacer le maire Me Issa Diaw qui ne s’est pas présenté. L’ancien directeur du Crous, Amadou Diaw est, quant à lui, désormais, le maire de Fass-Ngom après le désistement du maire sortant Alioune Sarr. Chemin faisant, le scrutin local du 23 Janvier 2022 a permis aux présidents des Conseils départementaux de Podor Mamadou Dia, Khalifa Ndao de Dagana et Me Moustapha Mbaye de Saint-Louis, d’être reconduits.















Adama Sall (Saint-Louis)

