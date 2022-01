Locales 2022: Les conseils d'Abdoulaye Baldé à son épouse pour...battre Augustin Senghor

A l'en croire, les conseils de son mentor ne concernent pas uniquement son adversaire du 23 janvier prochain, Me Augustin Senghor. Mais de manière générale, il faut une certaine démarche et un comportement pour faire de la politique.



"Il ne faut pas surtout faire de l'achat de consciences quand on veut se faire respecter. Mais il faut aussi respecter les populations, être à leur écoute, être humble, intègre et très patient ", récite-t-elle le cours pédagogique du professeur Baldé.



Elle poursuit: " Il m'a fait aussi savoir de prendre de la hauteur, ne pas répondre à tout le monde, de ne pas m'attarder sur des détails, de me concentrer sur ma victoire, de me pencher sur ce qui ne va pas, pour trouver des solutions ". Et là où les politiciens excellent, en matière de propos déplacés, elle alerte: " il m'a surtout recommandé de ne pas dénigrer mes adversaires sur le terrain politique, par respect et grandeur ".



Défaite de Me Senghor



Selon Mme Baldé, "c omment un maire qui est beaucoup plus présent à l'extérieur, notamment avec l'équipe nationale, peut savoir ce qui se passe chez lui ? Depuis 20 ans, il est là, les gens en ont assez. Cependant, il verse dans les intimidations et les menaces. Pour moi, il est un adversaire comme les autres et très facile à battre ", prévient-elle le président de la Fédération de football qui ralliera Dakar après la rencontre du Sénégal contre le Malawi, pour...battre campagne avant le 23 janvier prochain.