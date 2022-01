Locales 2022 / Meeting de clôture à Tambacounda: « Notre victoire est actée », Mamadou Kassé

Le DG de la Sicap SA, Mamadou Kassé a clôturé la campagne électorale avec un meeting départemental au terrain "Avenir".



Les neufs communes du département étaient présentes et la mobilisation fut exceptionnelle



Le candidat à la présidence du Conseil départemental a de quoi être confiant. Monsieur Kassé appelle ses militants et sympathisants à ne jamais verser dans la violence. Il invite ses partisans a se lever tôt le 23 et à sécuriser la victoire en faveur de la coalition BBY.



La coalition BBY a en face de lui de vieux briscards politiques, qui ont « plombé Tambacounda depuis le régime socialiste et il est temps de les amener à la retraite et les mettre hors d’état de nuire », conclut Mamadou Kassé.