Locales 2022 : Non reconduit, le maire de Thiès-ouest soutient la candidate désignée par son parti Les investitures ont créé beaucoup d’incertitudes au sein de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar, notamment au sein du parti Rewmi. Dans la commune de Thiès-Ouest, la non-reconduction du Maire Alioune Sow a créé quelques remous. Si certains craignaient le pire quant à la poursuite de l’engagement politique du maire et de ses partisans dans la coalition, tout est finalement bien qui finit bien.

En effet, le Maire sortant Alioune Sow a rendu visite au Ministre Pape Amadou Ndiaye, tête de liste proportionnelle, pour lui signifier sa décision de poursuivre le combat politique pour une large victoire de la coalition et de la candidate désignée par le parti, en l’occurrence Bineta Basse.



« Je suis et je reste dans le parti Rewmi et mon engagement aux côtés du Président Idrissa Seck reste vivace et les acteurs politiques en sauront davantage dans quelques jours. Idrissa Seck a plus que jamais besoin de moi dans le parti et je ne trahirai pas cette confiance », a déclare le Maire Alioune Sow.



Il renseigne avoir rencontré Idrissa Seck et il lui a demandé de faire en sorte que la coalition Benno Bokk Yaakaar soit renforcée et que la mouvance présidentielle reste très forte à Thiès. Il ajoute : « Idrissa Seck a fait un choix porté sur Bineta Basse, pour être candidate de la coalition à la mairie de Thiès-Ouest, mais il appartient à la base de l’investir. »



C’est ainsi qu’il a appelé à une mobilisation exceptionnelle lors de cette manifestation d’investiture avant d’ajouter qu’il ne lésinera pas sur les moyens ce jour-là, pour l’atteinte des objectifs.



« Tout le monde saura que le maire sortant et la tête de liste proportionnelle sont venus investir la candidate Bineta Basse, pour une victoire éclatante au soir des élections », dit-il.

