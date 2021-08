Locales 2022: Pastef ou les démons de la division à Ziguinchor? Les partisans d’Ousmane Sonko de Ziguinchor se sont réunis en section communale Dimanche 29 août pour statuer sur deux candidatures à la candidature à la mairie de Ziguinchor.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Août 2021

La section communale à choisi Seydou Mandiang pour diriger la liste des patriotes suite au désistement de l’autre candidat, Malick Mansal.



Cependant, selon un communiqué rendu public sur la page Facebook de PASTEF Ziguinchor, visité par Xibaaru et exploité par Senego, une motion portant la candidature du Président du parti patriotes de Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko, à été validée par l’assemblée.



De chaudes empoignades en vue à l'horizon des joutes municipales avec le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé qui ne compte pas se laisser faire.

