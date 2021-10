Locales 2022 / Ralliement: Des renforts de taille pour Mamour Diallo et le Mouvement "Dolli Macky" Le Mouvement "Dolli Macky", à la tête son président Mamour Diallo glane des points et et prend du poids avec des renforts de taille presque au quotidien.

Le Collectif And Liguey Louga, A2L, issu des flancs du PDS et de la Jeunesse Libérale de Louga a, au cours d'un point de presse, déclaré avoir rejoint le Mouvement "Dolli Macky", pour avoir épousé l'idéologie incarnée par son Président Mamour Diallo. Ceci, dix (10) jours après le ralliement du Président du Conseil communal de la jeunesse de Louga, qui a quitté son parti Rewmi, Gora Touré.



Le Collectif And Liguey Louga, A2L, soutient qu'il mettra toutes ses forces à contribution pour donner la victoire finale à Mamour Diallo. "La jeunesse de Louga est assez lucide pour savoir que le meilleur choix est Dolli Macky d'autant qu'elle aspire à un avenir radieux. Ce que les les autorités municipales du moment ne peuvent garantir aux populations de Louga", indique le Collectif.



Mamour Diallo qui a opté pour la visite de proximité a le vent en poupe et a d'autres stratégies de communication qui seront visibles à date échue.



