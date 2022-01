Locales 2022: Une liesse populaire indescriptible accompagne Oumar Gueye à Keur Ndiaye Lo.

Keur Ndiaye Lo a plébiscité Oumar Gueye. La tête de liste majoritaire de la coalition Benno Book Yakar, en déplacement dans ce village, a été accueilli par un bain de foule. Après une visite de courtoisie aux responsables et investis, Oumar Gueye, comme à l'image des autres villages, s'est rendu chez les imams et les délégués de quartier. Il a échangé avec ces dernières sur son programme" Ligueil" qui consiste à faire de Sangalkam, une commune durable et porteuse de développement. Le choix du Président Macky Sall à Sangalkam a terminé la journée à Keur Ndiaye Lo par un meeting. En marge de ce meeting, les responsables ont publiquement remercié Oumar Gueye, qui, en moins de 7 mois a construit des écoles. Le manque d'eau dans certains quartiers est devenu un vieux souvenir et l'installation de plus de 2000 lampadaires dans les localités nouvellement rattachées à Sangalkam.

