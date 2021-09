Locales 2022 : un front anti-fraude identifie de faux électeurs et plusieurs irrégularités Constitué de 17 organisations politiques en lice dans la commune de Sicap Liberté, le front antifraude souligne que «depuis le lancement de la campagne d’inscription sur les listes électorales en vue des prochaines élections locales, il est constaté une foison d’irrégularités orchestrées par le parti au pouvoir avec la complicité de certains fonctionnaires de l’administration territoriale».

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Septembre 2021 à 09:50 | | 0 commentaire(s)|

Pastef, l’Afp, Taxawu Senegal, Tekki, le Pur, le Pds, l’Adsl, le Mrds, le Mrs, le Grand Parti, Capsi Clean, 100% Sicap, And Defarat Sicap, la Coordination des forces vives, Synergie Pour Le Développement de la Sicap (Sds) et And Liguey Sicap Bu ñu Beug assurent que ces irrégularités prennent plusieurs formes.



« Tantôt le citoyen est empêché de disposer de son certificat de résidence ou de domicile par le fait d'affidés du pouvoir en place. Tantôt, lesdits documents sont décernés de manière purement illégale pour satisfaire une certaine clientèle politique. Pire encore, des inscriptions frauduleuses sur les listes électorales se font à des heures tardives bien après le départ des préposés à la tâche (les membres des différentes commissions administratives), toujours pour satisfaire les exigences de politiciens en perte de vitesse. Ces pratiques honteuses et antidémocratiques, ont récemment fait l’objet de dénonciation de plusieurs acteurs politiques dans différentes localités de Dakar et du pays», assure le Front.





Il ajoute que dans la commune de Sicap Liberté une ministre de la République manoeuvre à coeur joie, avec la complicité des autorités administratives censées veiller à la régularité du processus électoral.



Au regard des conséquences de ces pratiques d'un autre âge qui faussent le jeu démocratique, les acteurs politiques et mouvements citoyens de la localité susnommés, soucieux de faire prévaloir le choix souverain des citoyennes et citoyens de la Sicap Liberté, ont décidé de mettre sur pied, un collectif pour la régularité et la transparence des élections locales dans ladite commune. Il s'agit pour l'essentiel de préserver les acquis démocratiques et l'exemplarité du comportement des citoyennes et citoyens de la commune en de pareilles joutes.



Cela passe également par la dénonciation de toutes les démarches frauduleuses recensées.

Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos