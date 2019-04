Locales, Dialogue, Gouvernement et Réformes: Macky Sall s'explique devant ses alliés

Le président de la République a reçu ses alliés de la première heure, regroupés autour de Macky 2012, ceux de la deuxième vaque estampillés Benno Bokk Yakaar et les derniers ralliés à la veille de la présidentielle 2019.



Et selon L’As qui donne l’information, l’ordre du jour des discussions entre Macky Sall et ses hôtes a porté essentiellement sur les prochaines élections locales, le parrainage, le dialogue national, les réformes constitutionnelles et sur la formation du Gouvernement. Pour ce dernier point, il a avoué que cela a été très difficile, parce qu’il fallait prendre en compte la dimension jeune, femme et géographique, etc.



Quid du dialogue ? Macky Sall y tient et il se tiendra à date déchue. A ce propos, il a demandé au Secrétariat exécutif provisoire (Sep) de recueillir les avis de tous les alliés en vue de l’organisation d’un séminaire de restitution. Les questions citées plus haut seront débattues lors de ce séminaire de Bby, avant la tenue de la journée nationale du dialogue le 28 mai prochain.



A propos des élections locales, Macky se dit prêt à les reporter si le dialogue débouche sur une telle proposition. Auparavant, il a remercié ses alliés pour leur engagement et Bby pour son unité. Macky Sall a émis l’idée d’étudier comment aller ensemble lors des élections locales de décembre 2019 dans le cadre du Grand Benno, révèle L’As.

