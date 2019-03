Locales : Le MAC authentique défie Moussa Sy aux Parcelles assainies

En conférence de presse hier, à son siège aux Parcelles assainies, le leader du MAC authentique, Ansoumana Danfa se dit prêt à conquérir la mairie de sa localité. « Le MAC aura un candidat pour la mairie des Parcelles Assainies », a annoncé M. Danfa.



« Le MAC est incontournable aux Parcelles. En 2012, le MAC avait dirigé le comité électoral de la coalition de Macky Sall dans ladite localité et nous avons gagné l’électorat. Le maire Moussa Sy dirigeait la liste de Abdoulaye Wade, nous l’avons battu au premier tour, au second tour de la présidentielle, nous l’avons laminé », rappelle le leader du MAC authentique, qui estime que l’APR doit soutenir sa candidature lors des locales.



Abordant sa relation avec le maire Moussa Sy, il déclare que celui-ci est comme un frère pour lui. Par ailleurs, Ansoumana Danfa a appelé l’opposition à répondre à l’appel au dialogue du Président Sall.















