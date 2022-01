Locales: Le silence de Macky Sall en Conseil des ministres

Ça a dû voler bas, hier, en réunion de Conseil des ministres avec les remontrances supposées du Général en chef, Macky Sall, à l’endroit de certains de ses lieutenants qui ont lamentablement échoué en mission commandée.



Contentons-nous du compte-rendu fait par le ministre Oumar Guèye, lui-même dans le lot des vaincus de dimanche dernier. Donc Macky Sall, selon le signataire du communiqué sanctionnant l’un des derniers Conseils des ministres de ce gouvernement, a magnifié l’organisation, le 23 janvier 2022, dans le calme et la sérénité, des élections territoriales qui, selon lui, ont été libres et transparentes.



Des élections de proximité qui consacrent, pour la première fois, le choix des Maires et Présidents de Conseil départemental au suffrage universel direct.











