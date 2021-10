Locales- Madina Yoro Foula: Le maire de Pata, Alioune Badara BALDÉ encense le Pr Cherif BALDÉ

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Octobre 2021

"Le département de Médina Yoro Foula est plus que jamais déterminé pour vous accompagner dans les locales, la commune de Pata en particulier. Vous êtes au cœur des populations et vous investissez sans relâche pour le développement de ce département. Ces élections sont pour vous. Nous sommes derrière vous", tels sont les propos du maire de Pata.



Alioune Badara BALDÊ a profité de cette occasion pour magnifier la forte mobilisation des populations du département de Madina Yoro Foula.



Il a cependant énuméré devant le Coordonnateur de l'APR les besoins existentiels de la commune de la commune de Pata en invitant le président de la République Macky SALL à réagir le plus vite que possible.

