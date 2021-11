Locales à Bignona : Une très mauvaise nouvelle pour Yewwi Askan Wi Commune de Koubalan, département de Bignona, la coalition Yéwi Askan Wi, dirigé par Idrissa Tamba ne figure pas sur la liste des formations dont les dossiers de candidature ont été jugés comme recevables par le sous préfet de Tenghory.



Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Novembre 2021 à 02:35 | | 0 commentaire(s)|

Selon les informations transmises à exclusif.net leurs dossiers de candidature aux élections locales n’ont pas été jugés recevables par la sous- préfecture. Par contre les coalitions "Wallu Sénégal", "Benno Bok Yakaar", "Gueum sa bop", And ligueye Sunu Gokh"Gox Yu bess" et Parti "Euleuk" ont été validées.



Une très mauvaise nouvelle pour Ousmane Sonko, qui avait ratissé large dans cette commune pendant la dernière présidentielle. Ce n'est pas fini la coalition de Sonko aurait subi le même sort dans une autre commune du département de Bignona. Nous y reviendrons.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos