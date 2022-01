Locales à BoKidiawé : Kalidou Wagué et le DG de l’ARTP Abdoul Ly, s’unissent pour la victoire Le candidat investi par la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Kalidou Wagué et le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Abdoul Ly, ne comptent donner aucune chance au candidat de l’opposition, dans leur commune. En effet, les deux hommes politiques ont ensemble investi le terrain, en sillonnant toutes les localités, pour remporter les élections locales du 23 janvier prochain.



Des mobilisations exceptionnelles des militants



Partout où ils sont passés, les jeunes et adultes, hommes et femmes ainsi que l’ensemble des militants du Dg Abdoul Ly, venant de tous les quartiers et environs de la commune de BoKidiawé et de Doumga Ourou Alpha (Matam), ont montré leur engagement et leur détermination à œuvrer sans relâche pour une victoire éclatante du candidat de la coalition BBY, Kalidou Wagué, à ces Locales de 2022.



Un soutien total et sans faille



A l’occasion, les populations de Doumga Ourou Alpha, village natal du Dg Abdoul Ly, n'ont pas été en reste. Elles se sont mobilisées massivement pour accompagner leur leader, en l’occurrence le patron de l’ARTP et témoigner leur soutien total et sans faille au maire Kalidou Wagué, candidat à sa propre succession.



