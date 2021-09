Locales à Golf Sud : Face à Lat Diop et d’autres prétendants, Néné Fatoumata Tall réclame des primaires La dualité entre Néné Fatoumata Tall et Lat Diop dans le cadre de la conquête de la mairie de Golf Sud prend une autre tournure. Longtemps terrée dans son «Bunker», Néné Fatoumata Tall est sortie du bois hier, lors de la rencontre des jeunes de Golf, qui l’ont investie pour les Locales à Golf Sud. Ragaillardie par la démonstration de force de ses militants, Néné a défié ses protagonistes en exigeant la tenue d’élections primaires pour les déterminer.

«Nous respectons la candidature de Maman Aïda Sow Diawara. Elle est légitime. Mais il y a un monsieur, qui pendant les périodes de vaches maigres, était contre nous.

Aujourd’hui que tout va bien, il veut s’arroger de tous les pouvoirs. Mais non, ça ne passera pas. À Golf Sud, il n’y a pas meilleure candidature que la nôtre et elle très légitime.



Maintenant, nous invitons le parti à nous organiser des élections primaires pour nous départager. Mais des primaires avec les structures légitimes du parti et de la coalition», tonne Néné Fatoumata Tall, sous une pluie d’applaudissements.



«Nous avons vu une femme qui milite à Thiès parler lors d’une de ses manifestations (Lat Diop pour ne pas le citer, Ndlr) au nom des femmes de Golf Sud. Mais il se trompe. Nous nous connaissons dans cette commune. Rien ne sera plus comme avant, car l’enfant de Golf a grandi», ajoute-t-elle. Pour elle, le moment est venu pour que les femmes jeunes soient élues à la tête des mairies.

