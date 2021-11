Locales à Kédougou: Le recours de Moustapha Guirassy rejeté

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Novembre 2021 à 19:10 | | 0 commentaire(s)|

Suite au recours introduit par le député Moustapha Guirassy, tête de liste de Yewwi Askan Wi (Yaw) à Kédougou, la Cour d’appel de Kaolack a tranché, ce lundi. Elle a rejeté le recours introduit.



Cette décision conforte le préfet qui avait notifié, le 5 novembre dernier, au mandataire départemental de « Yewwi Askan Wi », de l’irrecevabilité du dossier de candidature de Yaw.



Le nombre insuffisant de suppléants qui seraient de 11 au lieu de 16, est le motif évoqué par l’autorité administrative. Mais, Guirassy conteste et soutient que cela n’est pas conforme à la réalité. « Quand le mandataire a déposé sa liste, on lui a bien remis un récépissé de dépôt où il est bien mentionné 16 suppléants, sur la base d’un bordereau de dépôt », déclarait-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos