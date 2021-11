Locales à Nguidilé / Entretien avec M. Djily Lô : Les raisons de sa candidature et de son divorce d'avec l’APR Responsable politique à Nguidilé, une commune située dans la région de Louga, Djily Lô après les investitures validées par le président de la République du Sénégal, a quitté l’APR, suite à son désaccord sur le choix du Président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Novembre 2021 à 16:24 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir rejoint la Coalition Gueum sa Bopp, Djily a déposé sa candidature pour la mairie de Nguidilé pour, dit-il, lutter contre l'injustice notée au niveau de sa commune, car le maire actuel n'a rien fait, sinon vendre des terres.



Dans cet entretien avec Leral, Djily Lô revient sur les raisons de sa candidature, de son divorce d'avec l’APR, mais aussi sur sa vision pour faire sortir sa commune de présente situation et créer des emplois.

