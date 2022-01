Locales à Yoff: Après son vote, Abdoulaye Diouf Sarr appelle au calme et à la sérénité Abdoulaye Diouf Sarr, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la ville de Dakar, a voté. Il a lancé un message aux Dakarois pour un déroulement paisible du scrutin.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022

«J’aborde le scrutin dans un esprit de sérénité. Nous avons fait 2 semaines de campagne précédées par une précampagne. Ça s’est fait avec beaucoup de rigueur, de méthodologie et d’engagement.



Aujourd’hui, c’est le jour du scrutin, qu’il faut aborder avec beaucoup de calme, de sérénité. Dans un état d’esprit de paix. Le Sénégal est connu pour sa culture démocratique.



Je demande aux dakaroises et aux dakarois d’aller voter dans la paix et dans la sérénité. Et ce soir, le choix des Dakarois va s’exprimer. Le lendemain, les gens iront au travail et ce sera la victoire de la démocratie»



Par Fara Michel Dièye