Locales à Ziguinchor : La bataille Sonko / Baldé déja lancée !

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Août 2020 à 10:38 | | 0 commentaire(s)|

La campagne pour les prochaines élections locales est presque lancée à Ziguinchor. Ainsi, les partisans du maire Abdoulaye Baldé, leader l’Union des Centristes du Sénégal (Ucs) ont déjà sonné la mobilisation. Ils comptent en « découdre » avec le leader de Pastef, Ousmane Sonko pour le contrôle de la capitale du sud.



Dans un communiqué, le coordonnateur national du mouvement des jeunes de l’Ucs, Me Sally Mamadou Thiam, explique que leur formation politique ne craint pas Ousmane Sonko pour avoir fait des réalisations visibles à Ziguinchor. Les jeunes centristes étaient en caravane de sensibilisation contre la Covid-19 à la gare interurbaine des Baux maraîchers de Pikine où ils ont distribué des gels antiseptiques et des masques.



L'As

