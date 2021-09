Locales en vue à Diama : La 5e candidature du maire sortant Oumar Mourel Sow rejetée Va-t-on vers un changement à la tête de la municipalité de Diama, dirigée depuis 26 ans par le maire Oumar Mourel Sow ? Wait end see ! Seulement, les animateurs de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) rejettent sa cinquième candidature. Actuellement, un dialogue de sourds est noté dans cette commune entre les potentiels candidats de la mouvance présidentielle.

Tout est parti de la déclaration de candidature de l’actuel maire Oumar Mourel Sow «sans concertation» avec les responsables locales des partis de la mouvance présidentielle, après 26 ans à la tête de la municipalité.



Ces alliés regroupés autour de la Grande Coalition pour l’Alternance et de Développement (Gca2d) fustigent les agissements en solo de l’édile de Diama. «Cette candidature ne nous engage pas. Il a osé défier l’autorité du Président Macky Sall», ont martelé les contestataires pour qui, Oumar Mourel Sow est à l’origine de la léthargie dans laquelle se trouve la mouvance présidentielle.

