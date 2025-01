Location de voitures à l’État : Le Pool financier fait tomber Mahmadane Sarr, pour 14 milliards FCfa

Selon "L’Observateur", le célèbre loueur de voitures de luxe, Mahmadane Sarr, a été placé sous mandat de dépôt, sur ordre du Parquet du Pool judiciaire financier (PJF) qui enquête sur une facture de location de voitures à l’État, estimée à plus de 14 milliards de FCfa.



Mahmadane Sarr, connu pour ses services de location de véhicules de luxe, est incarcéré depuis hier, mardi. Le juge d’instruction du Parquet du PJF lui reproche d’avoir encaissé plus de 14 milliards de FCfa, entre 2020 et 2023, dans le cadre de contrats de location avec l’État. Selon l’enquête, il facturait en moyenne 2 milliards FCfa par an au régime de Macky Sall, pour mettre à disposition des véhicules de luxe.



Récemment entendu par la Division des investigations criminelles (DIC), Mahmadane Sarr avait présenté des documents détaillant les voitures fournies, notamment des modèles prestigieux tels que Toyota, Mercedes, BMW et Nissan Patrol, avant d’être libéré provisoirement. Cependant, malgré ses explications et les justificatifs produits, il n’a pas convaincu le collège des juges d’instruction du PJF.



Lors de la dernière campagne présidentielle, remportée par le Président Diomaye Faye, plusieurs responsables de l’ancien régime utilisaient ses véhicules pour battre campagne. Toutefois, l’homme d’affaires n’a pas pu justifier des factures jugées exorbitantes.



Selon "L’Observateur", Mahmadane Sarr avait récemment perçu une créance colossale de plusieurs milliards FCfa, peu avant la fin du mandat de l’ancien président Macky Sall, sur ordre présumé de l’ex-ministre des Finances.















Senenews