Logements conventionnés, collectivités locales, BTP, énergie, enseignement Privé...: Les Finances cassent la baraque à coups de milliards Les Finances publiques sénégalaises sont au vert. La preuve par les chiffres qui prouvent que l'équipe d’Abdoulaye Daouda Diallo assure et rassure.



Les bailleurs des logements conventionnés sont aux anges en cette veille de Tabaski. La preuve, "Libération" révèle qu’ils ont reçu 7 milliards de FCfa pour les loyers dus. Mieux, plus de 30 milliards ont été avancés aux Collectivités territoriales, en plus des importantes mesures prises pour sécuriser le secteur de l'énergie et éviter toute rupture du stock.



En effet,10 milliards de F Cfa ont été décaissés pour la Senelec alors que la

Société africaine de raffinage (Sar) recevait 15 milliards de F Cfa. Concernant le secteur des Btp, 80 milliards F Cfa ont été décaissés par l'Etat sur la base des décomptes échus, certifiés conformes par le Ministère des Finances et du Budget.



Par ailleurs, les partenaires techniques et financiers sont en train de dénouer les instances de paiement à leur niveau, à l'instar de la Bid qui vient de payer 11 milliards de F Cfa à Eiffage sur le marché des infrastructures du Ter.



En vérité, à la date du 31 juillet 2019, le taux d’ordonnancement du budget de l’Etat est de 67,8% en 2019 contre 59,4% en 2018, 60,9% en 2017 et 54,8% en 2016 et 58,2% en 2015, à la même date, soit un écart favorable de 9 points entre 2019 et 2015 et le taux d’ordonnancement des dépenses en titre 6 (transfert en capital destinés aux investissements), a connu une hausse de 3 points, avec un taux de 64,1% en 2019, contre 61,1% en 2018 et 61,7% en 2017.



Pour ce qui est du financement interne des investissements sur ressources internes et s’agissant des infrastructures routières spécifiquement, sur des crédits ouverts de 134,5 milliards de F Cfa, les dépenses ordonnancées sont de 77,5 milliards de F Cfa, soit un taux d’exécution de 55,7% après sept(7) mois d’exécution budgétaire.



Le reliquat des crédits ouverts en 2019 fera l’objection d’une prise en charge d’ici au 31 décembre 2019, conformément au niveau de maturation des dépenses (finalisation de la procédure budgétaire) et au plan de trésorerie de l’Etat. A ce jour, les instances de paiement au niveau du Trésor public sont de 5,8 milliards de F Cfa. en ce qui concerne les investissements, il faut souligner que notre pays a engagé au cours de huit (8) dernières années, des efforts sans précédent en matière de réalisations d’infrastructures structurantes à forte intensité de capital, pour rehausser le potentiel du pays, renforcer sa connectivité interne et externe, afin d’asseoir des bases durables pour l’exploitation optimale de toutes nos potentialités, corriger les disparités spatiales et les inégalités territoriales en termes d’offre de services et de mobilité, renforcer la dynamique de développement des territoires, stimuler l’attractivité de notre économie et la conquête des marchés extérieurs.



Cela s’est traduit par la mise en œuvre de chantiers divers, qui, au demeurant, ont contribué à renforcer la dynamique de croissance dans le secteur des BTP, qui a eu un impact très significatif sur notre économie de manière globale.



Ainsi, qu’il s’agisse des infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, autoroutières, des programmes de pistes de productions, des ouvrages d’hydraulique, d’assainissement, des infrastructures sportives, sanitaires, scolaires, universitaires, d’enseignement professionnel, le secteur des BTP national a eu l’occasion d’exprimer toute son expertise et de faire valoir son savoir-faire, bénéficiant des retombées de la réalisation de ces investissements pour son expansion.



L’exécution des contrats afférents aux dits marchés, font l’objet au sein du ministère des Finances et du Budget, d’un suivi rapproché pour le dénouement de toutes les créances y afférentes, à bonne date. Les marchés, qui font l’objet d’une programmation pluriannuelle peuvent faire l’objet de décaissement plus ou moins retardé, dépendant des plafonds d’engagement des dépenses, du niveau des décomptes arrivés à échéance, de la clôture de l’année budgétaire, ou peuvent souffrir dans certains cas, de la priorisation de certaines charges incompressibles, liées au cycle budgétaire (échéance de dettes, salaires…).



Les partenaires du Sénégal ont apporté un soutien financier déterminant à ces programmes. A la date du 30 juillet 2019, le montant total des décaissements des projets et programmes financés sur ressources extérieures (base lfi)s’élève à 570,762 milliards de francs Cfa, sur des prévisions initiales de tirages du Budget consolidé d’investissement (Bci) de 790,860 milliards FCfa, soit un taux d’exécution de 72,17%.



L’exécution par portefeuille montre que globalement ,les tirages sur la période proviennent respectivement d’Eximbank Chine, de NatiXis, de la BiD, de la BAD et de la Banque mondiale qui sont les principaux bailleurs dont les décaissements représentent près de 60%du total et près de 67% des tirages sur prêts projets. S’agissant des dons en capital, l’Usaid, la KFW, le Japon et le FS demeurent les principaux partenaires avec des tirages cumulés qui représentent près de 80% du total.



Les projets ayant fait l’objet de tirages importants sur la période, sont le projet Train express régional pour 121,064 milliards F Cfa, le projet Kms III pour 37,952 milliards F Cfa, le projet d’autoroute AIBD Mbour-Thiès pour 31,494 milliards F Cfa. En ce qui concerne des projets comme le Ter, les 42,550 milliards de crédits ouverts en 2019 ont été à ce jour entièrement engagés et payés par le Trésor public.



S’agissant de la dette des établissements d’enseignement supérieur privés, il convient de rappeler que l'orientation des bacheliers dans les établissements supérieurs d’enseignement privé, a été décidée par la chef de l'Etatl lors du Conseil des ministres en date 21 février 2013.



Depuis la gestion 2013 jusqu’au 30 juillet 2019, un montant de plus de 40 milliards de Cfa a été effectivement payé aux établissements d’enseignement supérieur privés ayant accueilli les étudiants. Par ailleurs, au titre de la gestion 2019, sur une inscription budgétaire de 7 880 000 000 F Cfa ,un montant de 6 857 450 000 FCfa a déjà fait

l'objet de paiement à la date du 04 juillet 2019.



Le reliquat de 1 022 550 000 FCfa qui vient d’être engagé par le ministère en charge de l'Enseignement supérieur est en cours de paiement. relativement aux créances réclamées par les établissements supérieurs d’enseignement supérieur privés, les dispositions sont en train d’être prises par l’Inspection générale des finances, pour une mission de certification afin de fixer le montant définitif réclamé à l’Etat. Autrement dit, il s’agit d’une mission de certification de service fait ou de constatation des droits des créanciers éventuels en vue d’en évaluer le montant mis à la charge de l'Etat, qui sera programmé dans la Loi de finances initiale (Lfi) 2020.







Libération

