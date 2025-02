Logements neufs à usage d’habitation : Le coût de la construction hausse de 0,6% au quatrième trimestre 2024

En glissement annuel, l’agence souligne que le coût de la construction évolue de +0,2%. Par ailleurs, en cumul sur les douze mois de 2024, les prix moyens baissent de 0,9% comparé à 2023.



Les coûts de la « location du matériel » augmentent de 2,0% au cours du trimestre sous revue, à la suite de la hausse de ceux des chevrons en bois (+5,7%), des consoles métalliques (+4,1%) et des étais en fer (+3,3%). En variation annuelle, ces coûts de location se bonifient de 4,8%. De même, les coûts moyens des douze mois de 2024, comparés à ceux de 2023, s’accroissent de 6,4%.



La tendance haussière de la « main d’œuvre » (+1,3%) s’est poursuivie au quatrième trimestre 2024. Elle est imputable à la hausse des rémunérations des manœuvres (+2,5%), des peintres (+2,2%), des carreleurs (+2,0%) ainsi que des maçons (+1,2%). En comparaison à la période correspondante en 2023, ces coûts s’apprécient de 4,4%. Sur toute l’année, ils se bonifient de 4,8% comparativement à l’année précédente.



Concernant les « matériaux de construction », l’Ansd confie que leurs prix évoluent de +0,4% au cours du trimestre sous revue, en raison de la hausse des prix des matériaux pour l’étanchéité (+1,7%), des matériaux pour travaux d’électricité (+1,3%) ainsi que des matériaux de base (+0,8%). En variation annuelle, les prix des matériaux se contractent de 1,6%. Sur les douze mois de 2024, ils chutent de 3,3%, comparés à ceux de 2023.



Dans le même sillage, elle renseigne que les prix des matériaux pour étanchéité s’accroissent de 1,7% en rythme trimestriel, à la suite de la majoration de ceux du feutre de bitume (+2,4%). En référence à ceux du quatrième trimestre 2023, les prix baissent légèrement de 0,1%.



S’agissant des matériaux pour les travaux d’électricité, il faut noter que leurs prix augmentent de 1,3% au dernier de trimestre 2024, comparée au trimestre précédent. Cette évolution résulte de la hausse des prix des câbles VGV (+2,6%) ainsi que des tubes orange (+1,3%). En variation annuelle, les prix se bonifient de 4,5%.



En rythme trimestriel, les prix des matériaux de base se relèvent de 0,8%, en relation avec le renchérissement du fer à béton (+3,5%) et des graviers (+0,2%). Toutefois, les prix du ciment ordinaire se replient de 0,3% sur la même période. En glissement annuel, les prix chutent de 2,2%.



Cependant, les prix des matériaux de plomberie et sanitaire baissent de 0,6% en variation trimestrielle, sous l’effet, principalement, du repli de ceux des tuyaux en plastique (-1,7%). En variation annuelle, les prix diminuent de 1,5%.



Les prix des peintures fléchissent de 0,6% au quatrième trimestre 2024, comparés à ceux du trimestre précédent, en raison du repli de ceux de la peinture à eau (-0,9%). Toutefois, la hausse des prix de la peinture à la chaux (+2,8%) a atténué cette baisse. En variation annuelle, les prix se contractent de 1,6%.



Quant aux prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols, ils baissent de 0,6% en rythme trimestriel, à la suite du fléchissement de ceux des carreaux pour mur (-1,7%). Comparés à leur niveau au quatrième trimestre 2023, ils chutent de 0,4%. Pour les matériaux de menuiserie, leurs prix se replient de 0,3% comparativement au trimestre précédent. Cette évolution provient de la baisse des prix de la menuiserie métallique (-0,4%) et bois (-0,3%). En comparaison à la période correspondante en 2023, les prix se contractent de 1,8%.



