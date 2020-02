Loi contre les sachets plastiques : les entreprises de vente d’eau en sachets annoncent la perte de 30 000 emplois Les entreprises de vente d’eau en sachets n’approuvent pas la nouvelle loi contre les sachets plastiques. Balla Diop, leur porte-parole dénonce une loi qui n’a pas fait l’objet de concertation et fustige l’empressement du ministre de l’environnement pour la mise en application de cette loi.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2020

« Le ministre n’a consulté personne et a fixé un délai de 3 mois pour arrêter la fabrication de ces sachets. Il y a 30 000 emplois qui seront ainsi supprimés avec cette mesure. Il aurait pu au mois laisser le temps à ces entreprises de rentrer dans leurs fonds après les lourds investissements qu’ils ont consentis », a-t-il déclaré sur la Rfm.

