Loi de finance rectificative : les explications d'Abdoulaye Daouda Diallo Le ministre des Finances et du Budget a expliqué devant les députés, les raisons de la loi de finance rectificative 2019, ce dimanche à l’Assemblée nationale.

Abdoulaye Daouda Diallo a ainsi évoqué l’accumulation des pertes commerciales par les distributeurs à 105,309 milliards de francs CFA et qui atteindront 120, 634 milliards de francs CFA d’ici décembre 2019, si aucune mesure n’est prise. Il a aussi souligné le besoin d’une subvention de 150 milliards de francs CFA pour la Senelec, afin de maintenir les tarifs de l’électricité à leur niveau actuel.

Dans le même temps, le ministre du Budget parle de la mise en œuvre combinée de l’ensemble des mesures d’amélioration des recettes budgétaires qui vont permettre de générer plus de 100 milliards de franc CFA, destinés à résorber la baisse des recettes fiscales et les moins-values jusqu’alors enregistrées.

Il a aussi souligné la hausse spectaculaire des appuis budgétaires dont le montant cumulé passe de 65 milliards de francs CFA à 294,9 milliards francs CFA, soit une hausse de 229,9 milliards de francs CFA en valeur absolue.



Enfin, il y a le besoin de renforcement de la préservation de l’écosystème dont la superficie couverte par les forêts qui, a-t-il dit, connait une perte moyenne de 40 mille hectares par an au Sénégal.



