Loi interprétative : Les cadres de Guem Sa Bopp dénoncent "une violation des droits des victimes des manifs" Rédigé par leral.net le Lundi 24 Mars 2025 à 09:10

Dans un communiqué rendu public ce dimanche 23 mars, la Cellule des cadres de Guem Sa Bopp s'est prononcée sur le projet de loi interprétative de la loi d’amnistie. Elle s'offusque de la violation des droits des victimes des manifestations. Voici leur communiqué. "Mouvement Guem Sa Bopp les Jambaars Haro sur les prémices de violations des droits des victimes des violences politiques postélectorales ( Fev 2021- Fev 2024) Dans le cadre d'un projet de loi interprétant l’amnistie ou sa révision partielle, initiée par la majorité, la Cellule des cadres de Guem Sa Bopp les Jambaars assure un suivi étroit de cette machination politique, s’offusque de la violation des droits des victimes et procède à l’analyse des précédents dangereux y afférents. Cette bourde parlementaire est pire que le négationnisme de l’Occident sur la vérité de Thiaroye 44. Cette position impie, régulièrement défendue par le pouvoir en place, incite les autorités à prendre des actions grotesques allant dans le sens d'une lecture tendancieuse susceptible d'orienter la justice et de donner une immunité aux bagnards de Pastef ou de servir de bouclier à une mouvance insurrectionnelle. Le mouvement Gueum Sa Bopp, conscient de la lourdeur des conséquences historiques liées à cette forfaiture, exige : - l’égalité des citoyens devant la justice, la comparution des auteurs présumés des violences, des destructeurs de biens publics comme privés, des pyromanes de l'UCAD ou des bus, des assassins du bus TATA de Yarakh calciné par des cocktails Molotov, des responsables du carnage humain ( 83 morts), des fossoyeurs de notre économie à genoux depuis, et des profanateurs de l'image de nos Guides religieux, - appelle à manifester pacifiquement contre ce banditisme d’État le 2 avril, devant l’Assemblée nationale pour que cesse la vendetta d'État de Pastef les pétrifiés ! Il convient, dès lors, de noter que l’indemnisation des militants de Pastef avec l’argent du contribuable, sans décision de justice, relève d’une flagrance que ni la morale, ni l’éthique ou l’honneur ne peuvent concéder. Guem Sa Bopp exige, à cet effet, une mission d’enquête dédiée à cette perfidie, demande aux autorités judiciaires de faire la lumière sur la mort du ministre Moustapha Ba suite aux déclarations récentes du porte-parole du Gouvernement Amadou M. N.Sarré. Guem Sa Bopp travaille pour la lumière de l’histoire sur cet exercice de vérité qui consiste en une documentation de ces préjudices iniques subis par le peuple sénégalais. Fort de ces conclusions, Gueum Sa Bopp compte saisir le Haut Commissariat des Nations Unies, l’Union européenne, l’ambassade des États-Unis et les organisations de défense des droits de l’homme pour mettre "les criminels au pouvoir" au Sénégal face à leur responsabilité. Au demeurant, le Pastef s'identifie avec un nombre grandissant de levées d’immunité parlementaire, de cas de violence verbale sans l’invocation de l’article 80, de restrictions de liberté, de détentions arbitraires, ou les libertés sous leur contrôle pour diverses raisons politiciennes. À l’instar des tendances démocratiques mondiales, le Sénégal ne doit plus se permettre d'accepter la vassalisation de la justice à des fins strictement opportunistes" Cellule des cadres de Guem Sa Bopp



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79469-loi-interprtat...

