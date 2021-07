Loi portant code électoral: Macky valide les "consensus" et reporte l'arbitrage des "divergences" Macky valide les "consensus" et reporte l'arbitrage des "divergences", c'est le titre qui barre la Une de Les Echos, ceci suite à l'adoption en Conseil des ministres du Projet de loi portant code électoral.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 07:30 | | 0 commentaire(s)|

Pour les Communes et conseils départementaux: les têtes de liste majoritaire gagnante sont élus maires ou présidents.



Dakar, Pikine, Rufisque, Guédiawaye et Thiès: la tête de liste proportionnelle qui gagne devient le Maire de la Ville.



Les politiques "trahissent" les indépendants, selon Les Echos encore: le parrainage supprimé pour les partis et les coalitions de partis, mais maintenus pour les indépendants.



Pour la caution, le ministre de l'Intérieur va consulter les partis et coalitions de partis avant de fixer un montant.



Et enfin, c'est la réglementation pour les votes hors bureau: Il ne sera plus permis à quelqu'un de voter hors de sa circonscription départementale d'inscription.

