Loi sur le plastique - Fâchés contre Abdou Karim Sall, les commerçants mijotent... L’Association des Commerçants et Industriels du Sénégal(ACIS) a tenu à démonter un par un les arguments du ministre de l'Environnement Abdou Karim Sall, en mettant en avant les atouts du secteur informel avant de faire des contre-propositions au gouvernement.

L’Association des commerçants et Industriels du Sénégal a montré son désaccord concernant la manière dont le

gouvernement veut faire appliquer la loi sur le plastique.



« Nous dénonçons et condamnons avec la dernière énergie la manière dont la loi sur les sachets plastique veut être appliquée. Il est important de préciser que nous commerçants, qui évoluons dans ce secteur, sommes conscients de

l’impact polluant des sachets plastique sur notre environnement.



C’est incompréhensible qu’une loi comme celle-ci soit précipitée dans un pays comme le Sénégal où 85% de son PIB est issu du secteur informel.



Il est moralement inacceptable de tuer une économie des plastiques qui pèse plus de 15 milliards par an, employant 10.000 jeunes sénégalais et plus de 700 chefs d’entreprise", s'indigne Pape Modou Guèye.



Ce que le ministre leur a dit



Oumar Cissé fustige le manque de considération et le déni total du ministre de l’Environnement à leur égard lors

d’une entrevue .



« Tout au début, nous avons rencontré le ministre pour nous enquérir de la situation. Nous lui avons dit que nos stocks en plastique sont estimés à environ 10 milliards FCFA et que nous avions besoin de temps pour les écouler à défaut de nous indemniser.

Mais vous savez ce qu’il nous a répondu ? D’aller verser nos stocks à la mer ou de chercher à les vendre dans les pays de la sous-région. Est-ce une réponse correcte de la part d’un ministre », s'est interrogé et plaint Monsieur Cissé.

Il précise et avertit : « Nous appelons le président Macky Sall à prendre toutes les mesures nécessaires pour régler ce problème. Mais il faut savoir que nous nous battrons pour notre cause, et pour cela, nous sommes prêts à intensifier nos actions ».



