Lonase: Ndèye Dieyba Diallo a "pris" 1,336 milliard FCfa entre 2018 et 2021

Samedi 11 Décembre 2021

La caissière principale de la Lonase de Grand-Dakar était au sommet de l'affaire des gagnants fictifs et a pompé des montants colossaux, selon "Libération", dans sa livraison du jour.



Les caissiers Abdoulaye Dioum, Awa Lô, Marie Seck, Soda Bâ et Sokhna Maïmouna Sow, se "partagent" cent (100) millions de francs Cfa.



Impliqué, le comptable Babacar Ndoye simule un malaise pendant le contrôle, sollicite "quelques jours de repos" et...prend la tangente, souligne le journal.

