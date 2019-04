Longue pénurie d’eau à Dakar: L’usine de Keur Momar Sarr à l’arrêt pour 6 jours (document)

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2019 à 09:34 | | 0 commentaire(s)|

Les habitants de Dakar vont encore et encore renouer avec les pénuries d’eau. L’usine de Keur Momar Sarr, principale source d’approvisionnement sera à l’arrêt. Ce, pour cause de travaux, selon un communiqué conjoint la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) et la Sénégalaise des Eaux (Sde).



« L’usine de Keur Momar Sarr mise en arrêt total demain mercredi, à partir de 8 heures à laquelle débuteront les travaux. Ceux-ci ont trait à la déconnexion des anciens trois ballons anti-béliers d’une capacité total de 150 mètre cubes (…). La situation reviendra à la normale dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 avril », lit-on dans le communiqué (voir document ci-dessous).



C’est la troisième fois en l’espace deux mois que Dakar se retrouve dans cette situation. Il y a juste deux semaines, la conduite principale du Lac de Guiers s’était endommagée, nous dit-on par une entreprise française. Un mois auparavant, la conduite de Keur Momar, a connu un incident similaire, occasionnant une importante pénurie d’eau à Dakar.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos