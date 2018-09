Los Angeles Galaxy: Le but d'extraterrestre de Zlatan Ibrahimovic pour sa 500e réalisations chez les professionnels

Tout simplement zlatanesque. Comment aurait-il pu en être autrement? Ce samedi 15 septembre, le Los Angeles Galaxy s'est incliné (5-3) sur la pelouse de Toronto au Canada pour le compte de la 34e journée de la saison de MLS, le championnat nord-américain de football ou de soccer, comme on dit là-bas.



Au-delà du résultat, un événement marquant s'est produit à la 43e minute de la rencontre, alors que les locaux menaient déjà largement (3-0). À cet instant, sur un ballon profond envoyé par Jonathan Dos Santos dans la surface de réparation, Zlatan Ibrahimovic a effectivement inscrit le 500e but de sa carrière. Et de quelle manière...



Habitué des réalisations spectaculaires, le Suédois a fait très fort. Le dos tourné au but, d'un grand coup de pied circulaire à plus de deux mètres du sol et dans un geste à mi-chemin entre une technique de kung-fu et une aile de pigeon, Ibra a propulsé le ballon au ras du poteau et, au fond des filets canadiens avec une dextérité remarquable.



Sans doute agacé par le résultat, l'ancien du Barça, du PSG ou de l'Ajax Amsterdam n'a même pas célébré son coup d'éclat, se contentant d'aller se replacer, l'air impassible. Avec 500 buts en carrière, Zlatan Ibrahimovic rejoint un club très fermé. Parmi les joueurs en activité, seuls Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont par exemple atteint cette marque symbolique.



Huffingtonpost.fr

