Louga 2022: Mamour Diallo marque son territoire Le Président du mouvement Dolly Macky, Mamadou Mamour Diallo, avance sans fards et sans hésitations. Sa démarche est volontaire et claire. Tout en mettant un point d’honneur à pointer favorablement les réalisations du Chef de l’Etat, Son Excellence Macky Sall dans sa ville de Louga, Mamadou Mamour Diallo a déclaré sa candidature à la Mairie de Louga depuis le 14 Juillet, et ne cesse dès lors de marquer avec entrain et détermination son territoire, en allant le plus souvent possible à la rencontre des Lougatoises et des Lougatois.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Septembre 2021 à 13:20 | | 0 commentaire(s)|

Depuis le 14 juillet dernier, lors du forum de l’emploi qu’il avait organisé à Louga avec le succès que l’on sait, il a multiplié les visites de proximité pour être à l’écoute des besoins des populations, trouver des solutions à leurs problèmes et les rassurer sur tout ce qu’il compte bien faire lorsqu’il sera à la tête de l’appareil municipal de Louga en 2022.



Aucun souci des citoyens n’est laissé sans réflexion ni considération. Les audiences se déroulent dans la sérénité et la confiance, comme un pacte, un contrat, entre les lougatois et Mamadou Mamour Diallo, en train d’être scellés pour un avenir meilleur. Pour preuves les alliances et ralliements qui se succèdent et qui dynamisent les adhésions de nouveaux membres de Dolly Macky.



En ce début du mois de septembre, Mamadou Mamour Diallo et une forte délégation du mouvement Dolly, en compagnie de son ami et frère Chérif Cheikhna Cheikh Takhila Aïdara, ont sacrifié à l’élégance morale et religieuse en allant ce matin du 3 septembre à Ngoumba Guéoul présenter leurs condoléances aux Chérifs Beuh Aïdara, Chaya Aïdara et à toute la famille suite aux décès des membres de leur famille survenus ces derniers jours. Une occasion pour Chérif Beuh et son hôte de rappeler les bonnes relations qu'ils ont toujours entretenues depuis que Mamour fut son élève, et l’assurer de son soutien et de ses prières dans sa volonté de briguer la mairie de Louga.



Plus tard dans la journée, Mamour Diallo a présenté ses condoléances à la famille de Amadou Kabir Mbaye suite au rappel à Dieu du khalife Serigne Youssoupha Mbaye. Une rencontre en tête à tête, emplie de respect et d’estime avec le fils de Djily Mbaye, Mame Cheikh Mbaye, qui lui a reconfirmé son soutien, s’est déroulée dans une saine ambiance, qui portera ses fruits.

La campagne ne fait que commencer. Elle sera ardue. Fort de ses convictions et de ses atouts, Mamour Diallo est enthousiaste et à l’écoute de toutes les associations de femmes, de jeunes, et à tous les groupements des différents corps de métiers, qui attendent de lui et de son action, des lendemains meilleurs et une ville de Louga en pleine expansion.



La vitalité des échanges avec tout ce beau monde, prouve que la voie empruntée est pavée de tous les espoirs. Les choses se précisent. Les objectifs s’éclaircissent. Il fera bientôt jour. Mamour Diallo travaille à cela inexorablement.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos