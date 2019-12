Louga: 4 personnes déférées au parquet après un affrontement entre bergers et agriculteurs

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2019 à 17:28 | | 0 commentaire(s)|

Le pire a évité de justesse entre Dadialou et Touba Ndiaye deux villages situés dans la commune de Thiaméne (département de Louga).

En effet, une bataille rangée entre bergers et agriculteurs a fait 04 blessés graves.



Tout est parti du berger Talla Bouya Ba qui traversait le champ de Matar Fall pour se rendre à Touba Ndiaye aux fins de récupérer son portable. Arrivé à intérieur du champ, le berger Talla Bouya Ba été hélé par Matar Fall qui le somme de faire demi-tour. Devant son refus, Matar Fall est venu s’attaquer à lui avec son frère Mor Kane Fall.



C’est ainsi que le berger Talla Bouya Ba a reçu un coup de fourchette au cou et au genou. Blessé, il alerte les villageois de Dadialou qui ont effectué un rapide transport sur le champ de Matar Fall. Ils ont sévèrement bastonné les sieurs Ibra Fall et Badara Fall trouvés sur les lieux.



Les bergers Talla Bouya Ba, Abdou Rakhmane Ba et les agriculteurs Matar Fall, Mor Kane Fall ont été tous arrêtés et détenus à la brigade de gendarmerie de Coki. Ils ont été déférés au parquet de Louga ce lundi pour coups et blessures volontaire ayant entraîné une incapacité de travail de 45 jours pour les bergers et 27 jours pour les agriculteurs.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos