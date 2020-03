Louga : Des magasins cambriolés en plein couvre-feu

Les braquages suivis de vol à main armée ont fini de s’installerau fil des mois dans la région de Louga. En effet, les malfaiteurs dictent leur loi le jour comme la nuit et hantent le sommeil des populations.



Selon "SourceA", le dernier en date a eu lieu dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 Mars 2020. Au moment où les forces de défense et de sécurité sillonnaient dans les rues pour veiller au respect du couvre-feu, les malfaiteurs ont arpenté les mêmes artères pour cambrioler des magasins situés au marché central de ladite ville.



Les malfaiteurs ont défoncé la porte de la structure financière avec le matériel qu’ils avaient par devers eux. C’est ainsi qu’ils ont emporté l’ordinateur qui servait le stockage de données aux opérations de transfert du magasin de multiservices.

