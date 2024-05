Louga : Deux bergers condamnés à perpétuité pour meurtre

La chambre criminelle de Louga a condamné MM. Adama Ba et Gorgui Sow à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre du jeune berger Birame Sow (25ans) et à payer une amende de dix millions de francs chacun à la partie civile représentée par le père de la victime, informe Seneweb.



Les faits pour lesquels sont poursuivis les meurtriers Adama Ba et Gorgui Sow remontent à la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 Août 2021 vers vingt-deux heures au village de Loumeul Doki situé dans la commune de Boulal dans le département de Linguère, rappelle la même source.



Un jeune homme âgé de 25 ans, Birame Sow, a été sauvagement agressé à coups de coupe-coupe par les bergers Adama Ba et Gorgui Sow.



La victime a été surprise dans sa chambre avec son épouse et ses enfants.



Gravement atteint à la tête, au ventre et à la cuisse, Birame Sow a été évacué d’urgence à l’hôpital Magatte Lô de Linguère.



Avant de succomber à ses blessures, le défunt aurait filé aux enquêteurs les noms de ses agresseurs.



Ces derniers ont été par la suite arrêtés et placés en garde à vue à la brigade de Dahra.



Ils ont été déférés au parquet de Louga le samedi 21 Août a pour meurtre.



A la barre, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils ont déclaré tous les deux qu’ils n’avaient pas l’intention de le tuer.