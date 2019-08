Louga : Hawo Ka condamné à 15 ans de travaux forcés pour avoir tué son ami

La chambre criminelle de Louga a condamné hier, Hawo Ka à ans de travaux forcés. Il avait mortellement poignardé son ami Saliou Ka devant un bar. Les faits remontent au 14 novembre 2016 à Dahra Djolof.



Relativisant devant la barre sa responsabilité, il a avoué avoir poignardé son ami, Saikou Ka, trouvé au bar Chez Joe. L’acte de réclamation d’une dette, d’après Hawo Ka, a énervé son ami qui s’était mis à l’injurier et, à l’attaquer.



Mais, le seul témoin des faits qui se trouve être le gérant du bar, a rejeté son argument de défense. Décrivant Hawo Ka d’un jeune belliqueux, il précise que cette nuit-là, le prévenu voulait une bouteille d’alcool à crédit. Puisqu’il était à court d’argent. Poursuivant, il indiqu’en rejetant sa demande, il avait constaté que Hawo était dans un état démesurée de colère.



Quelques instants après sa sortie du bar, le témoin dit être alerté par le bruit, devant le portail. Et, partant aux nouvelles, il avait vu Saikou Ka, couvert de sang et titubant, avant de rendre l’âme.





Ainsi, le parquet général dans son réquisitoire, a exposé les conclusions du certificat de genre de mort. Ledit certificat révèle que l’accusé a visé et atteint une des parties vitales de son ami.



L’accusé a finalement, écopé de 15 ans de travaux forcés, assortis de 10 millions d’intérêts civils.



Leral



