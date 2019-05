Louga : Il viole sa belle-sœur de 14 ans, son avocat plaide la démence M. Thiam, maçon de son état, était devant la barre du tribunal de Louga, mercredi dernier. En détention préventive depuis plus d’un an, il devait comparaître pour viol sur la petite sœur de sa femme, une mineure âgée de seulement 14 ans. Mais l’affaire a été renvoyée sous quinzaine, l’expertise psychiatrique demandée par son avocat n’étant pas encore disponible, rapporte L’Observateur.

Marié à deux épouses, l’homme avait jeté son dévolu sur la fillette qui vivait avec sa grande sœur dans sa maison. Selon la petite fille, M. Thiam quittait le lit conjugal tous les soirs pour venir le rejoindre dans sa chambre avant de l’entraîner sur la terrasse pour entretenir des relations sexuelles avec elle.

Fatiguée de subir les assauts du maçon, la gamine s’en ouvre à sa grande sœur. Acculé par sa femme, M. Thiam finit par avouer, mais jure de ne plus recommencer.

Quelque temps après, il recommence ses actes délictuels. Dénoncé une nouvelle fois par la jeune fille, il dit être sous l’emprise de démons. La fillette informa alors son père qui porte plainte contre lui.

Reste à savoir si l’expertise médicale demandée par son avocat pourra le tirer des griffes de Dame justice.



