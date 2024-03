Louga : Khalifa Sall s'engage à intégrer l'enseignement professionnel dans les daaras

Khalifa Sall, candidat de la coalition ”khalifa Président”, était à Louga, dans le cadre de la campagne électorale. Dans la foulée, il a promis d'intégrer l'enseignement professionnel dans les daaras, une fois élu Président.



" Le Ndiambour, avec ses daaras, est aussi une terre d’érudition. Président de la République, je m'engage à intégrer l'enseignement professionnel dans nos daaras, formant ainsi les jeunes apprenants à différents métiers qui ouvrent les portes de l’emploi. Ensemble, construisons le Sénégal de demain ", fait-il savoir.



Le Ndiambour, terre d'émigrés, intègres et travailleurs, incarne la force de la diaspora sénégalaise. Leur contribution essentielle au développement, avec 1.600 milliards FCfa de transfert par an, doit devenir un levier d'investissement dans l'agriculture, l'élevage et la pêche, souligne M. Sall.