Louga: Khalife Thierno Bachirou Tall offre une résidence flambant neuve à Macky Sall

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2020 à 21:41 | | 0 commentaire(s)|

Le khalife de la famille omarienne, Thierno Bachirou Tall, a annoncé vendredi, à Louga, avoir construit et offert une résidence au Chef de l’Etat Macky Sall pour ses séjours dans la région.



Le chef religieux a fait cette annonce dans un discours prononcé à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la 56ème édition de la ziarra annuelle de la famille omarienne dédiée à Thierno Mountaga Daha Tall.



‘’Macky Sall et sa femme avaient prévu de construire une résidence pour moi. Ce geste venant d’eux m’a beaucoup touché. C’est pour cela que j’ai décidé de lui construire une résidence, ici à Louga, avec mes propres moyens’’, a-t-il dit.



‘’La construction est terminée et après la cérémonie nous irons la visiter’’, a ajouté Thierno Bachirou Tall qui a soutenu que le ‘’respect et l’amour’’ que lui témoigne le chef de l’Etat sont inestimables pour lui.



La résidence est située à quelques mètres de la maison de la famille omarienne. Elle est construite sur un vaste espace. De l’extérieur, les murs sont peints en blanc. Deux grandes portes en fer, peintes en noir, viennent contraster la façade blanche.



Le Président Macky Sall a visité la résidence au terme de la cérémonie officielle, saluant ainsi la ‘’générosité’’ du Khalife de la famille omarienne.



‘’J’ai eu une surprise lorsqu’il m’a annoncé la résidence qu’il a construite pour moi. Il a déjà mis en place les appartements destinés à mon séjour et la maison des hôtes par ses propres moyens’’, a-t-il réagi.



Selon lui, ‘’ c’est un modèle d’exemple. Souvent on demandait au Président de contribuer. Et cette initiative vient de lui-même. Je dois le remercier pour cette générosité et cet exemple qu’il montre’’.



Le Chef de l’Etat a promis de séjourner dans la résidence chaque fois qu’il viendra à Louga ou dans les environs, au cours des prochaines années.



APS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos