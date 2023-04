Louga: La « nébuleuse gestion » du maire, pointée du doigt

« Je n’ai pas de problème personnel avec l’actuel Maire », a tenu à préciser le président du mouvement Vision républicaine, Omar Badiane. Mais, il estime que l’actuel maire de Louga « n’a pas pu porter et donner corps à la vision du Président de la République, Macky Sall dans sa politique d’industrialisation, facteur important pour le développement du pays. « Depuis son accession à la tête de ce département Ministériel, aucune manufacture n’a été créée pour répondre aux attentes de la jeunesse et des femmes en termes d’emploi. Il ne se focalise que sur de faux chiffres pour tromper les populations et faire croire qu’il est en train de créer de l’emploi », a-t-il dénoncé.



S’agissant de la Municipalité de Louga, poursuit-il, Moustapha Diop a une gestion nébuleuse, clanique et opaque avec des scandales de boulimie foncière. Et, à ce titre, il promet de se battre pour qu’une délégation spéciale soit installée à Louga. « Le Mouvement Vision Républicaine a toujours été une sentinelle pour le président Macky Sall. Mais surtout, un organe de veille, d’alerte et de proposition pour le parti.



« Nous avons été l’artisan de toutes les grandes victoires électorales du parti à Louga sans aucune reconnaissance à notre égard. Ce que ma base à Louga n’a pas digéré. C’est temps-ci, on voit que l’étau se resserre autour du Président Macky Sall avec l’opposition qui fustige une troisième candidature sans compter la démission d’Idrissa Seck du Conseil économique sociale et environnemental (Cese) qui est un non événement pour moi. Avec tout ça, pensez-vous que votre leader est en bonne posture pour 2024 » , s’est interrogé Omar Badiane.



D’après lui, ceux qui parlent de troisième mandat sont dans leur logique. « Mais pour nous, il s’agit de deuxième quinquennat. Notre leader est en bonne posture au vu de ses réalisations. Des Sénégalais continuent de croire en sa vision et veulent l’investir pour un deuxième quinquennat. Nous considérons qu’il reste la solution pour le Sénégal.».



Sur le plan social, indique-t-il, beaucoup a été fait pour l’épanouissement des populations. Même si, celles-ci restent insatiables. « L’homme est un être de manque et en redemandera toujours. Vous voyez que les salaires de la fonction publique ont été revus à la hausse jusqu’à hauteur de cent cinquante mille franc. On a vu les réalisations avec PROMOVILLE, PUMA etc.. Si le peuple le juge sur ses réalisations, son expérience d’homme d’État en termes d’anticipation sécuritaire par rapport au cercle de feu qui nous entoure et sa vision pour un Sénégal émergent. Ce même peuple peut juger nécessaire de l’investir de nouveau pour un autre mandat », conclut-il.