Louga : Le Mouvement Dolly Macky réserve une liesse populaire à Amadou Ba La nuit et l’attente n’ont pas pris le dessus sur la détermination des militantes et militants à l’accueil du Premier Ministre, Amadou Bâ, à Louga, le samedi 21 octobre. Les hommes, les femmes, les jeunes garçons et filles ont répondu présents à l’appel à la mobilisation lancé, il y a quelques jours, par le Mouvement Dolly Macky présidé par Mamadou Mamour Diallo par ailleurs Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS).

Personne ne voulait rater ce rendez-vous avec le Premier Ministre, Amadou Bâ. Malgré la longue attente, malgré la nuit qui enveloppait la ville de Louga, ils étaient là. Ils patientent dans l’effervescence. L’ambiance des grands jours planait sur la cité. Lorsque le Premier Ministre apparaît tout bascule. La foule était surexcitée. Elle chante. Elle scande. Certains poussent des cris de joie. Le convoi roule au ralenti. Une marée humaine s’empare de l’artère principale. Et, sur tout l’itinéraire, la foule grossissait.



La mobilisation est à la hauteur des attentes. Le Premier Ministre exprime sa satisfaction par les signes de main et un sourire empreint d’affection pour ces hommes, ces femmes, ces jeunes garçons et filles qui ont tenu à attendre sa délégation jusqu’à très tard dans la nuit. Louga a vécu l’ambiance de grands jours en pleine nuit. C’est un fait inédit. A un moment, le Premier Ministre, Amadou Bâ est descendu dans sa voiture pour communier avec la foule. Il prête attention aux échanges avec les uns et les autres. Sous la houlette du Mouvement Dolly, le pari de la mobilisation a été relevé à la grande satisfaction de la délégation du Premier Ministre.



Rien de surprenant. Depuis que le Président de la République son Excellence, Macky Sall avait porté son choix sur le Premier Ministre Amadou Ba pour être le candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar, le Mouvement Dolly Macky avait annoncé la couleur. « Je tiens à remercier le Président de la République, son Excellence, Macky Sall pour son leadership et son esprit rassembleur. Nous allons travailler avec le Premier Ministre, Amadou Ba. Nous allons l’accompagner et le soutenir afin qu’il poursuive la mise en œuvre du PSE. Amadou Bâ, c’est le choix de la continuité et de la stabilité », avait déclaré, Mamadou Mamour Diallo, Président du Mouvement Dolly Macky.









