Louga: Le Premier Ministre Amadou Bâ prend part à la ziarra de Thierno Mountaga Tall La ziarra dédiée à Thierno Mountaga Daha Cheikh Omar Foutiyou Tall se déroule les 12 et 13 janvier 2024, à Louga. Le Premier Ministre Amadou Bâ a pris part à cette commémoration, ce vendredi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Janvier 2024 à 19:45 | | 0 commentaire(s)|

Ayant représenté le Chef de l’Etat Macky Sall, qui se trouve actuellement en Mauritanie pour une visite de travail et d’amitié, le Chef du Gouvernement est accompagné par une forte délégation du Gouvernement et des autorités compétentes.



Il s’agit des ministres Samba Diobène Kâ, Issa Diop, Alioune Ndoye, Daouda Diop, Cheikh Oumar Hanne, Modou Diagne Fada, Seydou Guèye, entre autres.



Le Directeur général du FONSIS, Abdoulaye Diouf Sarr et Ndèye Saly Diop Dieng, PCA de « Autoroutes du Sénégal », étaient égalment de la délégation.



Ainsi, Amadou Bâ a été chaleureusement accueilli par le Gouverneur de Louga ainsi que par le Ministre de l’Industrie et Maire de Louga, Moustapha Diop et Mamour Diallo, Directeur général de l’ONAS.



Ensuite, le cortège du Premier Ministre a fait cap vers la Maison de Thierno Bachir Tall, pour assister à la Ziarra.



Sur place, Amadou Bâ et sa délégation ont été cordialement accueillis par Cheikh Oumar Thierno Bachir Tall.



Prenant la parole, le Premier Ministre a adressé ses ziars au saint homme, ainsi que ceux du Président Macky Sall.



Le Premier Ministre a également remercié les populations pour leur accueil chaleureux.



Dans cette lancée, il a sollicité des prières de la part de Thierno Bachir Tall.

Enfin, la cérémonie s’est terminée par les prières du marabout Thierno Bachir Tall.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook