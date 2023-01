Louga: Macky Sall salue le rôle de Thierno Bassirou Tall dans la cohésion sociale Le chef de l’Etat Macky Sall a rendu un vibrant hommage à Thierno Bassirou Mountaga Daha Tall pour sa ‘’contribution à la cohésion sociale’’ et son ‘’apport dans le raffermissement des relations entre les foyers religieux’’, gage de stabilité du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Janvier 2023 à 22:18 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République était chez le Khalife de la famille omarienne à l’occasion de la 59ème édition de la ziarra dédiée à Thierno Mountaga Daha Tall. En réponse au discours de bienvenue de Thierno Madani Mountaga Ahmad, au nom du Khalife de la famille omarienne, le chef de l’Etat a salué ‘’le rôle éminent’’ de Thierno Bassirou Mountaga Daha Tall, dans la ‘’cohésion sociale’’ et magnifié ‘’son apport dans le raffermissement des relations entre les foyers religieux du Sénégal et dans la sous région’’.



Une posture qui ‘’ne doit nullement étonner’’, car se basant sur ‘’la trajectoire » du guide religieux, a laissé entendre le président Sall.



Le chef de l’Etat qui a formulé des vœux de santé et de longévité à Thierno Bassirou Mountaga Tall, a également sollicité du marabout ‘’des prières pour la viabilité de notre économie dans un pays stable et résilient’’.

Ainsi, Thierno Madani Mountaga, au nom du Khalife, a remercié le chef de l’Etat pour ‘’toutes les dispositions et directives’’ prises pour la ‘’bonne organisation de l’événement religieux’’.



Il s’est félicité des ‘’relations filiales’’ que le président M. Sall entretien avec le Khalife.



Le président de la République était accompagné de son Directeur de cabinet, le ministre d’Etat Abdoulaye Daouda Diallo, du ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome, du ministre de l’Education nationale Cheikh Oumar Anne et du ministre de l’Industrialisation et de PMI Moustapha Diop, par ailleurs maire de Louga.



D'après Aps, le président de la République est arrivé au domicile du Khalife à Louga à 13 h 30 minutes où il a été accueilli par le gouverneur de la région de Louga, Elhadj Bouya Amar, et le président du comité d’organisation, Cheikh Oumar Bassirou Tall.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook